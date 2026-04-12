Prens Harry, kurucu ortaklarından olduğu yardım kuruluşu tarafından dava edildi. 41 yaşındaki Sussex Dükü, 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın anısına 2006 yılında kurduğu Afrika yardım kuruluşu Sentebale tarafından iftira davasıyla karşı karşıya kaldı. Yardım kuruluşunun eski mütevelli heyeti üyesi Mark Dyer da davada sanık olarak yer aldı.

Senetable tarafından yapılan açıklamada yardım kuruluşu, Prens Harry ve Mark Dyer'ı, önemli ölçüde viral etki yaratan, hayır kurumuna ve yönetimine yönelik siber zorbalık saldırılarını tetikleyen olumsuz bir medya kampanyasının mimarları olarak nitelendirdi.

"HARRY BİZE İTİBAR KAYBI YAŞATTI"

Mütevelli heyeti ve genel müdür tarafından yayınlanan açıklamada, “Sentebale, İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi'nde yasal işlemlere başlamıştır” denildi. Açıklamada ayrıca, “Hayır kurumu, 25 Mart 2025 tarihinden bu yana yürütülen ve hayır kurumuna, yönetimine ve stratejik ortaklarına operasyonel aksama ve itibar kaybı yaşatan koordineli olumsuz medya kampanyasının ardından mahkemenin müdahalesini, korumasını ve tazminatını talep etmektedir” ifadesine yer verildi.

Sentebale hakkında medyada yayılan yanlış anlatıların, kurumun hatası olmayan bir itibar krizi içine girmesinin sorumlusu olarak Prens Harry ve Mark Dyer gösterildi.

2006 yılında Harry ve Lesotho Prensi Seeiso tarafından kurulan hayır kurumu, Afrika ülkeleri Lesotho ve Botsvana'da gençlerin sağlığı, gelir eşitsizliği ve iklim direnci ile ilgili sorunlarına çözüm üretmeye odaklanıyor.

Yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, uluslararası yardımların azaldığı ve Güney Afrika genelindeki çocukların ihtiyaçlarının arttığı bir dönemde, Sentebale'nin 78 bin genç için yaptığı çalışmaların giderek daha kritik hale geldiği belirtildi.

GÖREVİ GEÇEN YIL BIRAKTI

Mart 2025'te Prens Harry ve Prens Seeiso, yönetim kurulu başkanıyla aralarındaki ilişkinin onarılamayacak şekilde bozulduğunu ve sürdürülemez bir durum yarattığını gerekçe göstererek, bir grup mütevelli heyeti üyesiyle birlikte görevlerinden ayrıldılar.