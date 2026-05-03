Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens William'ın milyonlarca sterlinlik gelir vergisi faturası ortaya çıktı

        Prens William'ın milyonlarca sterlinlik gelir vergisi faturası ortaya çıktı

        İngiliz basını, Prens William'ın, ülkesindeki vergi mükelleflerinin en üst binde 2'lik dilimine yerleştiğini gösteren gelir vergisi miktarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi faturası ortaya çıktı

        Prens William'ın yılda 7 milyon sterline varan gelir vergisi ödediği ortaya çıktı. Bu da geleceğin İngiltere kralını, ülkedeki vergi mükelleflerinin en üst binde 2'lik dilimine yerleştiriyor.

        Galler Prensi geçmişte vergi katkı paylarını açıklamayı reddetmişti, ancak yüzde 45'lik en yüksek vergi oranını ödediği biliniyor.

        William'ın gelirinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 1,1 milyar sterlin değerindeki özel bir mülk olan Cornwall Dükalığı'ndaki kiralardan geliyor ve bu da yılda 20 milyon sterlinden fazla gelir sağlıyor.

        REKLAM

        ÖDEDİKLERİ VERGİYİ AÇIKLAMIYORLAR

        Cornwall; Ulusal Sağlık Servisi, silahlı kuvvetler ve okullar gibi kamu kurumlarından arazi kullanımı karşılığında milyonlarca sterlin gelir elde ediyor. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, İngiltere'de vergi şeffaflığı konusundaki sorular yoğunlaştı.

        Kral Charles, henüz prensken, son yılı olan 2021-2022'de dükalık gelirlerinden gönüllü olarak 5,9 milyon sterlin gelir vergisi ödediğini açıklamıştı. Ancak o zamandan beri ne o ne de oğlu William vergi düzenlemelerini kamuoyuna açıkladı.

        William'ın da babasına benzer bir yaklaşım izleyerek en yüksek vergi oranı olan yüzde 45'i ödediği biliniyor.

        Prens William, Cornwall Dükalığı'nın yönetimini üstlendiği ilk mali yıl olan 2023-24'te 23,6 milyon sterlin gelir elde etmişti.

        REKLAM

        Sunday Times'a göre, bu miktarın yaklaşık 13,5 milyon sterlininin vergilendirilebilir olduğu ve William'ın toplam gelir vergisi faturasının 5 milyon ila 7 milyon sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

        Kraliçe Elizabeth ile hazine arasında 2013 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca, hükümdar yasal olarak gelir vergisi, sermaye kazanç vergisi veya miras vergisi ödemekle yükümlü değil.

        William ayrıca, düklükten aldığı paralar üzerinden yasal olarak gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne de sahip değil.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de 1 Mayıs kutlaması başladı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy'deki kutlamalar başladı.(DHA)

        #Prens William
        #kraliyet
        #vergi
        #kraliyetin geliri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı