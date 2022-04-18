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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlığı ile gündemde olan Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

Monaco Prensesi Charlene'in geçtiğimiz aylarda tedavi olmak için tekrar hastaneye yatırılmasının ardından 'gizemli' hastalığına yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Tedavi sürecinde ailesiyle bir araya gelemeyen Charlene uzun zaman sonra ilk kez görüldü.

HABERTURK.COM
  • 01
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Monaco Prensi Albert’in 2021'in başından bu yana ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene Eylül ayında hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir ailesini göremeyen Prenses Charlene, geçtiğimiz günlerde ülkesine dönerek ailesine kavuşmuş ancak tekrar tedavi altına alındığı açıklanmıştı.
  • 02
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Prenses Charlene'in babasının 'kızım çok savunmasız durumda' açıklaması ve prensesin çocuklarının doğum gününe dahi katılamaması, 'gizemli hastalığı' ve sağlık durumuna ilişkin tartışmaları artırmıştı.

    Son olarak Fransız gazeteci Pilar Eyre'in Dubai’de bir makyaj sırasında prensesin yaralandığını iddia etmesi ve bu yüzden ortalarda görünmediğini açıklaması gözleri saraya çevirmişti.
  • 03
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Konuyla ilgili spekülasyonların ardından saraydan yapılan açıklamada, prensesin "tatmin edici ve güven verici bir şekilde iyileştiği, ancak sağlığının tamamen iyileşmesi birkaç ay daha sürebileceği" ifade edilmişti.
  • 04
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Bu görüşmeden sonra yılbaşında dahi Prenses Charlene'in ailesiyle bir araya gelmemesi okları kraliyete yönlendirmişti.
  • 05
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Kasım ayından bu yana ortalıkta görünmeyen Prenses neredeyse 6 ay sonra ailesi ile bir araya geldi. 
  • 06
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Paskalya Bayramı için ailesiyle bir araya gelen Monaco Prensesi, çocukları ve eşiyle olan karesini Instagram'dan da 'Paskalya Bayramınız Kutlu Olsun' notuyla paylaştı.

    Prensesin tedavisinin tamamen bitip bitmediği ise açıklanmadı.
  • 07
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Eski Olimpik yüzücü Charlene Wittstock'un Monaco Prensi Albert ile evliliği de olay olmuştu. 2011'de evlenen çiftin düğününden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmekten vazgeçti ve kaçmak istedi.
  • 08
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı basına yansımış ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşmişti.

    Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması 'mutluluktan değil mutsuzluktan ağlıyor' yorumlarına yol açmıştı.
  • 09
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

    Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "mutsuz prenses" olarak anılıyor.
  • 10
    Prenses Charlene, aylar sonra ilk kez görüldü

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