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        Prenses Di'nin yeğenleri Türkiye'de

        1997'de hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana'nın yeğenleri; Amelia Spencer ile Eliza Spencer, Fethiye'de tatil yapmak için Türkiye'ye geldi. Amelia Spencer duygularını; "Hiç bu kadar şımarık ve bu kadar güzel bir yer yaşamamıştık" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:42
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        Prenses Di'nin yeğenleri Türkiye'de
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        1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana'nın yeğenleri; Amelia Spencer ile Eliza Spencer, Türkiye'ye geldi.

        Fethiye'de tatil yapan Amelia Spencer ile Eliza Spencer, tatilin ilk gününü Bedri Rahmi Koyu'nda denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi.

        Ameila Spencer ile eşi Greg Mallet, tekne gezisinden döndükten sonra gün batımında iskelede öpüşerek romantik anlar yaşadı.

        Amelia Spencer, Türkiye'deki tatildeki duygularını; "En mutlu birkaç gün ve asla unutamayacağımız, en unutulmaz anılar için teşekkür ederiz. Hiç bu kadar şımarık ve bu kadar güzel bir yer yaşamamıştık" sözleriyle ifade etti.

        Greg Mallet, sık sık denize girerek Fethiye'nin serin sularının keyfini çıkardı.

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        #Prenses Diana
        #Fethiye
        #Amelia Spencer
        #Eliza Spencer
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