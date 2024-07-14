Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra halk içinde

Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle halk içine çok nadiren karışan Prenses Kate Middleton, en son 15 Haziran'da askeri geçit töreni Trooping the Colour'a katılmıştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ev sahipliği yapan All England Kulübü ile Kroket Kulübü'nün patronu ünvanını elinde bulunduran Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra Wimbledon Tenis Turnuvası'nın Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki tek erkekler final maçında halka karıştı.

Prenses Kate Middleton; Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki maçta kupayı sundu. Maçı; Alcaraz, 3 - 0 kazandı.

Bu yıl, ikinci kez bir organizasyona katılan Prenses Kate Middleton; kupa merasiminde top toplayıcı çocuklarla bir süre sohbet etti.