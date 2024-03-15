Prenses Kate Middleton'ın fotoğrafına Instagram müdahalesi

Prenses Kate Middleton'ın karın ameliyat sonrası ilk verdiği görüntü olarak kayıtlara geçen Anneler Günü fotoğrafı, üzerinde hatalı düzenleme yapıldığının anlaşılması üzerine günlerdir konuşuluyor.

16 Ocak'ta önceden planlanmış bir ameliyat geçiren Prenses, o günden beri kamuoyu karşısına çıkmadığı için hakkında pek çok söylenti ortaya atılmıştı. Prens William ile ayrıldıkları, komada olduğu, hatta öldüğü bile söylenen Kate Middleton'ın, daha sonra üzerinde oynanmış fotoğraf paylaşması, fotoğrafın sahte olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Sonunda Prenses, her amatör fotoğraf meraklısı kadar fotoğrafında düzenleme yaptığını, ama kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığı için üzgün olduğunu söyleyerek, sorumluluğu kabul etti ve özür diledi. Ancak fotoğraf, kraliyetin resmi Instagram sayfasından kaldırılmadı.

REKLAM Büyük fotoğraf ajansları, üzerinde düzenleme yapıldığının anlaşılmasından sonra görseli yayından kaldırdıklarını açıklarken, şimdi de Instagram, bu fotoğrafla ilgili harekete geçti. Platform, fotoğrafın altına "Üzerinde oynanmış fotoğraf/video. Üzerinde oynanmış aynı fotoğraf başka bir gönderide bağımsız haber doğrulayıcılar tarafından değerlendirildi" notunu yazdı.