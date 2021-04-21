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Prim borcunda ilk 2 taksite dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksiti ödeme süresi 30 Nisan’da sona eriyor. İlk iki taksiti süresi içinde yatırmayanların yapılandırmaları bozuluyor. Birinci taksiti zamanında ödememiş olanlar ay sonuna kadar peşin ödeme seçeneğine geçiş yaptıkları takdirde ikinci bir şans elde etmiş olacaklar. Gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yarısını ödemekten kurtulacaklar. Mart ayında yaptıkları cari prim ödemelerini ilk taksite mahsup ettirenlerin de yapılandırmaları devam edecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Prim borcunda ilk 2 taksite dikkat
Peşin ödemeyle ikinci fırsat
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Devlete olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kasım ayında çıkartılan 7256 Sayılı Kanun kapsamında, vergi ve prim borçlarını yapılandırma başvurusu 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021 tarihine ertelenince, ilk taksit ödeme süreleri de birer ay ötelendi. Ancak ikinci ve sonraki taksitlerin ödeme tarihleri değişmedi.

Vergi başta olmak üzere Maliye’ye olan borçlarda ilk iki taksit şubat ve mart aylarında tahsil edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) olan borçlarda ilk taksit mart ayında ödenirken, ikinci taksit ödemeleri bu ay yapılıyor.

Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksit aksatılabilecek. İkiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.

TAKSİT AKSATANLAR NE YAPABİLİR?

Kanuna göre, süresinde ödenmiş cari ay primleri, istenilmesi halinde aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsup ediliyor. Cari ay primleri ise daha sonra gecikme faiziyle ödeniyor.

İlk taksiti ödeyemediği için yapılandırması bozulan işverenin aynı veya farklı şirketlerinde işçileri için ödemiş olduğu cari ay primleri taksit ödemesine mahsup edilebilecek. Böylece yapılandırmanın devamı sağlanabilecek.

Birinci taksit için mart ayında ödenen cari ay primleri, ikinci taksit için ise mart ve nisan ayındaki cari ay primleri ile mahsuplaşma yapılabilecek.

Sonraki taksitleri aksatanlar ise taksit ödemesinin yapıldığı ay ile bir önceki aya ait cari primler ile mahsuplaşmaya gidebilecekler.

BİRİNCİ TAKSİTİ AKSATANLARA PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

Birinci taksit ödeme döneminde parası olmadığı için taksitini ödeyemeyen ancak sonradan eline para geçen işverenler için ise ikinci bir fırsat daha bulunuyor.

SGK’nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 2021/12 Sayılı Genelgesi uyarınca, daha önce taksitli ödeme tercihinde bulunmuş olan işverenler yeni bir başvuru yaparak peşin ödemeye geçebilecekler. Bu işverenler 4/a kapsamında çalıştırdıkları işçilere ilişkin prim borçları için taksitli ödeme seçeneğinden peşin ödemeye geçiş başvurusu yaptıklarında borçları yeniden hesaplanacak. Hesaplanan borcun tamamını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezasının yerine hesaplanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) farkının yüzde 50’sinden kurtulacaklar.

Birinci taksit ödemesini zamanında yapamamış işverenler de yeni bir başvuru yaparak ay sonuna kadar hesaplanan tutarın tamamını ödedikleri takdirde aynı fırsattan yararlanabilecekler.

Bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin yapılandırma başvurusunda bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekiyor.

YAPILANDIRMA BOZULURSA BAKİYE ALACAKLAR NASIL HESAPLANACAK?

Borçları yeniden yapılandırılmış olan mükelleflerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, yapılandırma kanunu hükümlerinden, ödedikleri tutar kadar yararlanacaklar.

GSS PRİM BORCU İÇİN SON 10 GÜN

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için tanınan süre de 30 Nisan’da doluyor. GSS prim borcu olup daha önce gelir testine girmemiş olanlar için tanınan süre 31 Mart’ta sona ermişti. Test sonucu hanede fert başına düşen gelir bin 192.50 TL’den az çıkanların GSS prim borcu silindi.

Gelir testine girmeyen veya test sonucu hanede fert başına gelir bin 192.50 TL’den fazla çıkanların borç anaparasını bu ay sonuna kadar ödemeleri halinde gecikme faizi silinecek. GSS prim borcunu ödemek için başvuru şartı aranmadığından doğrudan ödeme yapılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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