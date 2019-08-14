Soru: 12.05.1977 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim 01.06.1998’dir. Aktif sigortalı olarak çalışmam ise 2002’dir. Şu an itibarıyla SSK primim 4553, BAĞ-KUR primim ise 1882 gündür. Halen kendi işyerimde BAĞ-KUR’a devam etmekteyim. EYT (emeklilikte yaşa takılanlar yasası) çıkmazsa, ki çıkmayacak, 2034 yılında emekli olurum. Prim günüm dolmasına rağmen fazladan BAĞ-KUR yatıracağım ve bu benim emekli maaşının düşmesine neden olacak. Bana ne tavsiye edersiniz? (Özkan Çokol)

Yanıt: Özkan Bey, çalıştıkça emekli aylığının düşmesi, her kişinin kendi özel durumuna göre değişir. Genel olarak şunu söylemek mümkün: Daha önceki dönemlerde SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim süresini doldurduktan sonraki dönemde bildirilenler düşük ise örneğin asgari ücret üzerinden yatırılıyorsa emekli aylığı düşer. Ama, primleriniz 2002'den beri zaten asgari ücret veya ona yakın seviyede yatırılıyorsa, prim gününüzü doldurduktan sonra da asgari ücret üzerinden prim yatırmanız emekli aylığını daha fazla düşürmez. Elbette, priminizi asgari ücret değil de bunun iki katı kazanç üzerinden yatırma imkânınız varsa emekli aylığınız daha fazla artar.

Diğer taraftan, prim gününü doldurduktan sonra da prim yatırmaya devam etmeniz, aylık bağlama oranınızı her yıl 2 puan artıracağı için emekli aylığınız buna bağlı olarak yükselir.



YEDEK SUBAYLIKTA HİZMET SÜRELERİNE 1/4 ORANINDA SÜRE İLAVE EDİLİR

Soru: 1968 doğumluyum. 1991’in 12. ayında sigortalı olarak çalışmaya başladım. 1993’te asteğmen olarak 15 ay askerlik yaptım. Toplam 9000 gün kayıtlı sigortam mevcut. Asteğmen olarak görev yaptığım günleri ilave ettirsem emekli maaşım artar mı, yoksa azalır mı? (Mustafa Yayla)

Yanıt: Mustafa Bey, asteğmen olarak görev yaptığınız dönemde Emekli Sandığı’na emeklilik kesintileri yatırılıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek olmadan, o süreler toplam hizmet sürenize eklenir. Asteğmenlikte geçen 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanır. Bu süre, hizmet sürenize eklenir. Böylece asteğmenlikteki 12 aylık hizmet süreniz 15 ay olarak kabul edilir. Hizmet süreniz artacağı için emekli aylığınız yükselir.

YEDEK SUBAYLIK İÇİN HİZMET BİRLEŞTİRMESİ

Soru: 15.04.1968 tarihinde doğdum. SSK giriş tarihim 10.10.1991. Buna göre 53 yaşını dolduracağım 15.04.2021 tarihinde emekli olacağım. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Yedek subaylık hizmetimi henüz SSK ile birleştirmedim. Birleştirme yaptığım takdirde emeklilik yaşımı ne kadar öne çeker ve emeklilik yaşım ne olur?

(Muharrem Öğüt)

Yanıt: Muharrem Bey, bilgileriniz doğru. 53 yaşında emekli olabilirsiniz. Yedek subaylık hizmetini birleştirmek için bir şey yapmanıza gerek yok. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birleştirme işlemini kendisi yapıyor. Ola ki, emekli olacağınız tarihte hizmet birleşmesi yapılmamış olursa o zaman gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Yedek subaylığı sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapmış olduğunuz için emeklilik yaşınızı öne çekmez. Prim gününüze eklenir, 12 ay yedek subaylık yaptıysanız 15 ay olarak kabul edilir. Bu sayede daha yüksek emekli aylığı alırsınız.