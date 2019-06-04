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Priyanka Chopra'nın gözü başbakanlıkta

Bollywood’un ünlü oyuncusu Priyanka Chopra, gözünü siyasete dikti. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda, "Eşim Nick’in de başkanlık için seçim yarışına girmesini isterim. İkimiz de değişikliği severiz" dedi

Priyanka Chopra - Nick Jonas

Oyuncu, The Sunday Times’a verdiği röportajda, memleketi Hindistan’da başbakanlık görevi için aday olmak istediğini açıkladı. Chopra, “Eşim Nick’in de başkanlık için seçim yarışına girmesini isterim. İkimiz de değişikliği severiz” ifadelerini kullandı. 

Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile ABD'li şarkıcı oyuncu Nick Jonas, 2018 yılının aralık ayında dört gün dört gece süren düğünle evlenmişti.  Chopra ile  Nick Jonas'ın evlilik törenleri Jodhpur'da hem Hindu hem de Hıristiyan geleneklerine uygun olarak yapılmıştı. 

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