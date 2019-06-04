Oyuncu, The Sunday Times’a verdiği röportajda, memleketi Hindistan’da başbakanlık görevi için aday olmak istediğini açıkladı. Chopra, “Eşim Nick’in de başkanlık için seçim yarışına girmesini isterim. İkimiz de değişikliği severiz” ifadelerini kullandı.

Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile ABD'li şarkıcı oyuncu Nick Jonas, 2018 yılının aralık ayında dört gün dört gece süren düğünle evlenmişti. Chopra ile Nick Jonas'ın evlilik törenleri Jodhpur'da hem Hindu hem de Hıristiyan geleneklerine uygun olarak yapılmıştı.