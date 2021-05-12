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Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir önemli yan etkilere yol açmıyor, yaygın olarak kullanılıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19'un tedavisinde kullanılan Favipiravir hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor, bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor" dedi

Prof. Dr. Ceyhan'dan Favipiravir açıklaması - Haberler
Prof. Dr. Ceyhan'dan Favipiravir açıklaması
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DHA

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacını tedavi rehberinden çıkardı. İlacın koronavirüs hastalarına evde veya hastanede verilmeyeceği açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Favipiravir Covid-19 tedavisinde güvenilir ve etkin mi? Çok sorulduğu için, açıklama yapmam gerekti; Favipiravirin çok sayıda metaanalizde etkisi gösterilmemiş. Etkili olduğu iddiaları tıp dergilerinden çok, basın bültenlerinde ve Çinlilerin yayınlarında yer alıyor" dedi.

"ÖNEMLİ YAN ETKİLERE AÇMIYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor, bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor. Biz çocuklara başından beri hidroksiklorokini hiç kullanmadık, favipiraviri de nadir durumlar dışında kullanmıyoruz" açıklamasında bulundu.

"FAVİPİRAVİR KULLANMIŞ HASTALARIN TELAŞLANMASINA GEREK YOK"

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedavide daha etkili olabilecek Banlanivimab gibi antikorlar çok pahalı ve ancak ağır hastalık geçirme riski olanlara erken dönemde kullanılabiliyor. Favipiravir kullanmış hastaların telaşlanmasına gerek yok, uzun sürede önemli yan etkilerin geliştiğine dair veri yok. Sonuç olarak hala en etkili tedavi ilaç tedavisinden çok, destek tedavisidir (gerektiğinde sıvı, oksijen, gözlem)."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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