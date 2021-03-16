Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı etkili bitkileri açıkladı. Saraçoğlu, koronavirüs geçirenlerin koku kaybının da çözümünü anlattı. İşte Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özelliği bulunan bitkiler...

BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenme birinci derecede rol oynuyor. Koronavirüsün insan vücuduna girişi için üç kapı var. Bunlardan bir tanesi göz… Elinizi yüzünüze, gözünüze götürmediğiniz sürece bir problem yok. İkinci kapı; burun, üçüncü kapı ise ağız" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların burun ve boğazında virüs bulunuyor." Diyen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Kişi hiçbir belirti hissetmiyorsa 'Virüs daha demir atmamış!' diyebiliriz. Yani virüs henüz akciğerlere inmemiş demektir. Virüs akciğerlere indiğinde akciğerde bulunan enzimlere tutunup enfeksiyon başlatıyor. İşte virüsün burundan akciğerlere inmesini engellemenin yolu etkisi kanıtlanmış olan adaçayı ve ebegümeciden geçiyor. Adaçayı ve ebegümeci ile gargara yapabilir veya burnunuza damlatabilirsiniz. Böylelikle birinci derece ağız ve burundaki virüsü yok etmiş olursunuz."

KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ BİTKİLER NELERDİR?

Adaçayı ve ebegümecinin koronavirüse karşı etkisinin kanıtlandığına dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Adaçayı ve ebegümeci hem tedavi edicidir hem de önleyici ve koruyucudur. Bu konudaki kanıt ise; Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan laboratuvarında yapılan çalışmadır. Adaçayı hem virüsün replikaz enzimini inhibe ediyor hem de onu yok ediyor. Biz beş kimyacı adaçayı ve ebegümeci karşımının in-silico çalışmasını yaptık ve gördük ki adaçayı ve ebegümecini karıştırdığınız zaman 2 misli daha etkili oluyor. Bu zaten biliniyordu bu çalışma ile kanıtlanmış oldu." dedi.

Adaçayının etkinliğinin nasıl kanıtlandığını anlatan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Profesör Trilling'in makalesinde de belirttiği gibi adaçayını süzen poşeti alıyor. Bunu bir bardak suda 10 dakika kaynatıyor ve ılımaya bırakıyor, daha sonra bunu içiriyor. Yaklaşık olarak bir buçuk ile iki gram civarında ölçüsü olduğunu belirtiyor." dedi.

LAVANTA TÜM VİRÜSLERE KARŞI KORUYOR

Lavantanın bütün virüslere karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sadece koronavirüse karşı değil bütün hastalıklara neden olan virüslere karşı bir avuç lavantayı alıp, kaynar suyun içine atın, daha sonra onu salonda masanın ortasına koyun ve akşam yatağa gitmeden yatak odanızda da bunu bırakırsanız, antiviral etkisi yaratarak ortamdaki virüsleri yok etmiş oluyorsunuz."