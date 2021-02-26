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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Koronayla ilgili korkutan uyarı geldi!

Korona virüsü sürecinde özellikle televizyonda yaptığı açıklamalarla kamuoyunu aydınlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son olarak korona virüsü ve çocuklar üzerindeki ölümcül etkileri üzerine yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Peki, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? İşte, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında merak edilen detaylar...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Koronayla ilgili korkutan uyarı geldi!

Prof Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Kuş Gribi Bilim Kurulu'ndaki göreviyle tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü bilim insanı son bir yıldır da korona virüsü ile ilgili televizyonlarda yaptığı aydınlatıcı açıklamalarıyla toplumun gündeminde yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçiren çocuklarda görülen ölümcül MIS-C hastalığının (Çocuklarda çoklu sistem inflamatuarı) ülke genelinde 100'ün üzerinde çocukta tespit edildiği, bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sadece kendi hastanelerinde bu hastalıktan 62 çocuğun tedavi görüp, kurtulduğunu söyledi. Ceyhan, "Çocukta 5 günden uzun süren ateş, deride morarma, döküntü, organlarda fonksiyon bozukluğu, göğüs ağrısı, karın ağrısı varsa acil hastaneye müracaat edilmesi lazım" dedi.

Peki, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile ilgili merak edilen detaylar...

MEHMET CEYHAN KİMDİR?

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.

1998 yılında A.B.D’nde Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

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