Otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti
Çanakkale'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir köyde tatilini geçiren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre emekli öğretim üyesi Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Mercan Y. (19) idaresindeki plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: İHA