Yalova Çınarcık'ta, sabah 09.34'te yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından HABERTÜRK'e açıklamalarda bulunan İTÜ Jeofizik Bölümü'nden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gemlik Körfezi'ne dikkat çekti.

Marmara'da 3 hat üzerinde deprem beklendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, "1999 Gölcük depremiyle bu hatta, İmralı Adası ile Gemlik Körfezi'nin girişinde, bir enerji boşalması yaşanmadı. Ben, Gemlik Körfezi'nin girişinde, yerin 7-10 kilometre altında, 6.3 ile 6.5 büyüklüğünde bir depremin olacağını düşünüyorum" dedi.

"GEMLİK VE MUDANYA'DA YIKIMA NEDEN OLUR"

Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti: "Geçen ay 4.4 büyüklüğünde yine aynı bölgede bir deprem yaşadık. Yaşanacak bu deprem özellikle Mudanya ve Çınarcık'ta etkili olur. Dahası Gemlik'in yüzde 80'inde yıkıma neden olabilir. Son depremin yaşandığı bu hatta meydana gelebilecek bir deprem İstanbul'da ciddi ve yıkıcı bir etki yaratmaz. Ancak bu depremin ne zaman yaşanacağına ilişkin net bir bilgi elimizde yok."

"MARMARA EREĞLİSİ'NDEN ÖNCE İMRALI'DA OLABİLİR"

İkinci hat olarak K.Çekmece-Sivriada hattında yaşanabilecek bir depremin büyüklüğünü 6.4-6.7 olarak açıklayan Prof.Dr. Ercan, Marmara Ereğlisi hattında beklenen depremin büyüklüğünü ise 7-7.2 olarak ifade etti.

Prof. Dr. Ercan, "Bu belirtilen hatlardan ikisinde aynı anda yaşanabilecek bir depremde 7.2, üçünde gerçekleştiği anda ise 7.4 büyüklüğünde bir depremi yaşayabileceğimizi de unutmamalıyız" diye konuştu. Prof. Dr. Ercan, "İstanbul'u etkilemesi beklenen Marmara Ereğlisi'ndeki depremin 2045 yılından önce olması beni şaşırtır. Ancak kuzeyi beklerken İmralı'da deprem olabilir. Bu hatta, 5.5 büyüklüğünde de depremlerin devam etmesi söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

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