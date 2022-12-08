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Prof. Dr. Şener: Gribin yaygın olması Covid-19'un yayılmasını engelliyor

Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un artık kış aylarında etkisini hissettiren bir mevsimsel virüse dönüştüğünü savunarak, son dönemde görülen grip salgınının Covid-19'un yayılmasını dolaylı yoldan engellediğini ifade etti

Prof. Dr. Şener: Gribin yaygın olması Covid-19'un yayılmasını engelliyor
Prof. Dr. Şener açıkladı! Covid-19'un yayılmasını engelliyor
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AA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Şener, kış döneminde Covid-19 olgularında artış beklediklerini ancak gerçekleşen vaka sayılarında bir tırmanış görünmediğini bildirdi.

Grip virüsü vücuda girdiği zaman üst ya da alt solunum yolunda enfeksiyona neden olduğunu, vücudun bağışıklığına göre ya zatürre ya da basit üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğini aktaran Şener, hastaneye solunum yolu rahatsızlığı başvurusu yapanlarda en fazla grip vakasını gördüklerini anlattı.

"DAHA NADİR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Şener, şunları kaydetti: "Covid-19 ve diğer olgular daha nadir görülmeye başlandı. Grip olgularındaki bu artış kış dönemine girmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Grip daha baskın. Ümit ederim ki bu kış sezonunda grip baskın olmaya devam eder. Covid-19 hastalığında hastaneye ve yoğun bakıma yatış daha yüksek oluyor ve ölümcül seyrediyor. Ümit ederiz ki bu fırtına her zaman için grip lehine devam eder. Gribi 2,5 yıllık periyotta hiç görmediğimiz için özledik, özlem gideriyoruz şu anda. Covid-19 ile kıyaslayacak olursak gribi tercih etmek lazım. Grip solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar içinde sadece ciddi astım, akciğer ya da yandaş hastalığı olan grupta hastaneye yatışa sebep oluyor. Daha hafif seyrediyor. Bu periyotta gribin yaygın sahada olması Covid-19'un yayılmasını dolaylı yoldan engelliyor diyebiliriz. Covid-19 artık mevsimsel virüs haline geldi. Her sene artık kış döneminde karşı karşıya kalacağız. Tıpkı grip gibi el ele verip kış sezonu boyunca karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor."

KAPALI ALANLAR HAVALANDIRILMALI

Şener, gribin özellikle 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı bulunan kişilerde zatürreye dönüşebildiğini, bu virüsten de korunmanın önemli olduğunu kaydetti.

Tüm solunum yolu virüslerinde tedbirlerin ortak olduğuna işaret eden Şener, "Maske, mesafe, el hijyeni ve grip aşısı var. Belli yaş grupları ve yandaş hastalığı olanların grip aşısı olması lazım. Şu aralar grip aşısı olma mevsimi geçmek üzere. Özellikle gebeler, hastalandıkları zaman tablo ağır seyrediyor. 65 yaş üstü astım, bronşit, böbrek ve kalp yetmezliği olan hastaların grip aşısından taviz vermemesi lazım. Grip aşısı olması lazım" diye konuştu.

Şener, kapalı alanların havalandırılmasının da virüs bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığını sözlerine ekledi.

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