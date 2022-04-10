Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı, hayatını kaybetti.

#link#Fakültemiz eski dekanı, Hukukçuların büyük hocası, Sayın hocamız Prof. Dr. Serap Helvacı‘yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hukuk camiamızın başı sağolsun. Bizlere bırakmış olduğu bilim mirası yolumuzu her zaman aydınlatacak.

— Marmara Hukuk Derneği (@marmarahukukder) April 10, 2022

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN TAZİYE MESEJI

Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı'ya Burak Elmas, başsağlığı mesajı diledi.

Burak Elmas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı’nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku’nun duayen ismi Prof. Dr. Serap Helvacı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.