Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Prof. Sarı’dan başkanlara Marmara’da keşif dalışı çağrısı

        Prof. Sarı’dan başkanlara Marmara’da keşif dalışı çağrısı

        Son dalışlarında Marmara Denizi'nde umut veren bulgulara rastlayan Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan bölgedeki belediye başkanlarına çağrı geldi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 30.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müsilajzsız Marmara için açık çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yıllardır Marmara Denizi’nde dalışlar yaparak bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın Marmara’daki son bulguları uzunca bir zamandır kirlilikle ve müsilajla gündeme gelen Marmara için umut olmuştu. Prof. Sarı, son dalışlarında müsilajla savaşta çok önemli katkısı olan pina ve deniz çayırlarına rastlamıştı. Prof. Sarı’yla birlikte dalışlara katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Marmara’nın nefes almaya başladığını açıklamıştı. Şimdi, müsilajla mücadelede çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan bölgedeki tüm belediye başkanlarına çağrı geldi. Prof. Sarı, başkanlara şöyle seslendi:

        KEŞİF DALIŞINA DAVET

        “Marmara Denizi'ni daha yakından tanımak, denizin umudu pina ve deniz çayırlarının direncine şahit olmak, verdiğimiz zararları yakından görmek için sizleri kentlerinizin kıyısal alanında keşif dalışına davet ediyorum.

        Marmara Denizi, denizle kurduğumuz yanlış ilişkiye eklemlenen durağanlık ve iklim değişimine bağlı sıcaklık artışlarının tetiklemesiyle tekrar eden müsilaj sorunuyla karşı karşıya.

        Deniz çayırları ve pina deniz ekosisteminin anlaşılmasında bayrak türlerimiz.

        Deniz çayırları, 1 m² alanda günlük 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tutuyor. Deniz canlılarına sığınak, barınak, üreme, beslenme ve saklanma alanı oluyor. Askıdaki katı parçacıkları çöktürerek kıyıların, plajların daha berrak olmasına hizmet ediyor. Marmara Denizi'nin kıyısal alanlarının %60'ından fazlası deniz çayırıyla kaplı.

        Pina ise deniz çayırlarıyla bütünleşik yaşarken saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek temizliyor. Yüzden fazla canlıyı kabukları üstünde barındırıyor. 2016 yılında İspanya kıyılarında başlayan bir salgın yüzünden Marmara dışında hemen hemen bütün Akdeniz'de pinalar topluca öldü. Marmara'daki pinalar yaşıyor. Yani Marmara Denizi pinalar için son sığınak.

        Her iki tür, müsilajsız Marmara için çabalıyor. Pinayı ve deniz çayırlarını deniz ekosisteminin restorasyonu, müsilajsız günlere ulaşmanın temel aracı olarak görmemiz ve korumamız lazım.

        Ancak kıyı dolguları, plaj temizliği adı altında söküm, kirlilik, tekne çapaları, yanlış balık avcılığı, yabancı istilacı türler ve sıcaklık artışları hem deniz çayırlarını hem pinaları tehdit ediyor.

        Yönettiğiniz kentlerin kıyısal alanındaki deniz çayırı ve pinaları korumak için harekete geçme zamanı.

        Pinalar ve deniz çayırları sizi denize davet ediyor. Sizleri deniz ekosistemini yakından görmek üzere keşif dalışına davet ediyorum.

        2021 yılında yaşadığımız yoğun müsilaj sonrası "Marmara Hepimizin" diyerek harekete geçmiştik. Şimdi yeniden "Marmara Hepimizin" deme zamanı.”

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

        #Marmara müsilaj
        #prof. mustafa sarı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık