Prof. Sarı’dan başkanlara Marmara’da keşif dalışı çağrısı

Yıllardır Marmara Denizi’nde dalışlar yaparak bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın Marmara’daki son bulguları uzunca bir zamandır kirlilikle ve müsilajla gündeme gelen Marmara için umut olmuştu. Prof. Sarı, son dalışlarında müsilajla savaşta çok önemli katkısı olan pina ve deniz çayırlarına rastlamıştı. Prof. Sarı’yla birlikte dalışlara katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Marmara’nın nefes almaya başladığını açıklamıştı. Şimdi, müsilajla mücadelede çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan bölgedeki tüm belediye başkanlarına çağrı geldi. Prof. Sarı, başkanlara şöyle seslendi:

KEŞİF DALIŞINA DAVET

“Marmara Denizi'ni daha yakından tanımak, denizin umudu pina ve deniz çayırlarının direncine şahit olmak, verdiğimiz zararları yakından görmek için sizleri kentlerinizin kıyısal alanında keşif dalışına davet ediyorum.

Marmara Denizi, denizle kurduğumuz yanlış ilişkiye eklemlenen durağanlık ve iklim değişimine bağlı sıcaklık artışlarının tetiklemesiyle tekrar eden müsilaj sorunuyla karşı karşıya.

Deniz çayırları ve pina deniz ekosisteminin anlaşılmasında bayrak türlerimiz. Deniz çayırları, 1 m² alanda günlük 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tutuyor. Deniz canlılarına sığınak, barınak, üreme, beslenme ve saklanma alanı oluyor. Askıdaki katı parçacıkları çöktürerek kıyıların, plajların daha berrak olmasına hizmet ediyor. Marmara Denizi'nin kıyısal alanlarının %60'ından fazlası deniz çayırıyla kaplı. Pina ise deniz çayırlarıyla bütünleşik yaşarken saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek temizliyor. Yüzden fazla canlıyı kabukları üstünde barındırıyor. 2016 yılında İspanya kıyılarında başlayan bir salgın yüzünden Marmara dışında hemen hemen bütün Akdeniz'de pinalar topluca öldü. Marmara'daki pinalar yaşıyor. Yani Marmara Denizi pinalar için son sığınak. Her iki tür, müsilajsız Marmara için çabalıyor. Pinayı ve deniz çayırlarını deniz ekosisteminin restorasyonu, müsilajsız günlere ulaşmanın temel aracı olarak görmemiz ve korumamız lazım.