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        Haberler Gündem Güncel Profesör, anne ile kızına tehdit ve darptan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Profesör, anne ile kızına tehdit ve darptan tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:46
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        Profesör, anne ile kızına tehdit ve darptan tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Başlatılan soruşturma kapsamında Prof. Dr. Özkan gözaltına alındı. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "darp ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

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