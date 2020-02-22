Profesör sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROFESÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, profesör şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "proffesör, profesor, prefesör" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'profesör'dür.

PROFESÖR KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan/öğretim üyesi' anlamına gelen profesör, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.