Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Profesör kelime anlamı nedir? Profesör nasıl yazılır? TDK imla: Profesör

Profesör kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Profesör sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Profesör kelime anlamı

Profesör sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROFESÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, profesör şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "proffesör, profesor, prefesör" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'profesör'dür. 

PROFESÖR KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan/öğretim üyesi' anlamına gelen profesör, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar!
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar var!
İstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi! BEDAŞ İstanbul planlı kesintileri programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi
Kadıköy'de bankta oturan çifte otomobil çarptı: 3 yaralı
GÜNDEMBankta oturan çifte otomobil çarptı!
Başkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
GÜNDEMBaşkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Ankara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!
GÜNDEMAnkara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEMBeyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
Aksaray’da minibüs kamyona çarptı: 13 yaralı
GÜNDEMAksaray’da minibüs kamyona çarptı: 13 yaralı
Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMBursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da yolcu minibüsü kaza yaptı!
GÜNDEMAdıyaman'da yolcu minibüsü kaza yaptı!
Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
GÜNDEMEsenyurt'ta hareketli anlar! Bagaja koyup kaçtılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X