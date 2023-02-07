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Prolaktin Hormonu Neden Yükselir?

Endokrinolog prolaktin seviyenizin yüksek olduğunu tespit ederse uygun tedaviyi önermektedir. Prolaktin hormonu neden yükselir diye araştırıyorsanız bir kişide yüksek prolaktin olduğunda nedenleri değişebilir, ancak esas olarak prolaktinomalar olarak bilinen hipofiz bezinde bulunan iyi huylu tümörlere atfedilir. Kadınlarda yüksek prolaktin görülmesi durumunda gebelik, polikistik yumurtalıklar veya bazı ilaçları alma gibi başka nedenler de ortaya çıkabilmektedir. Erkeklerde yüksek prolaktin seviyeleri bulunduğunda B6 vitamini eksikliği, aşırı egzersiz veya karaciğer rahatsızlıkları gibi başka kökenleri de olabilmektedir. Hiperprolaktineminin nedeni ne olursa olsun, dengesiz bir durumdan şüphelenildiğinde tanı testleri ile ilerlediği düşünülen prolaktin hormonu yüksekliği belirtileri şunlardır:

Ani görsel zorluklarla ilişkili baş ağrıları

Azalan libido veya cinsel istek ve kısırlık

Her iki cinsiyette de galaktore durumu olması, kadınlarda (aracılık eden bir gebelik durumu olmadan) ve erkeklerde meme hacminde artışın eşlik etmesi.

Diğer şeylerin yanı sıra vücut yapısında dengesizliklere neden olan diğer hormon değişiklikleri

Yüksek prolaktin, yorgunluk belirtileri gösterir. Diğer hastalıklarda çok yaygın olduğundan ve ekarte edilmesi gerektiğinden bunları doktora bildirmek önemlidir. Prolaktin hormonu kaç olmalı diye merak ediyorsanız kadınlarda bu değer 15-25 µg/L, erkeklerde ise 5-10 µg/L aralığındadır.

Prolaktin Hormonu Nasıl Düşürülür?

Prolaktin, hamilelikte ve emzirme döneminde meme bezlerini anne sütü üretmesi için uyarmaktan sorumlu hormondur. Bu nedenle kanda yüksek prolaktin gebelik belirtisi olabilir ve bunu doğrulamak için gebelik testi gerekebilir. Hamilelik sırasında üretilmesine ek olarak prolaktin, yumurtlama ve adet görme ile ilgili diğer hormonların düzenlenmesinden de sorumludur. Ancak bazı durumlarda bu hormondaki artış, bazı ilaçların kullanımına veya endokrin değişikliklerin, yani bu hormonun üretiminden sorumlu olan bezi içeren değişikliklerin yaşanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Doktor, prolaktinin yüksek veya düşük olduğundan şüphelendiğinde özellikle kadın adet döngüsünde değişiklikler, hamilelik sırasında yetersiz süt üretimi ve libido azalması veya erektil disfonksiyon gösterdiğinde kan düzeylerinin değerlendirilmesini isteyebilir. Özellikle kadınların “prolaktin hormonu yüksekliği kilo yapar mı” sorusu aklına gelse de böyle bir bulgu mevcut değildir.

Prolaktik yüksekliğinde susam ve keten tohumu gibi yüksek prolaktin içeren gıdaların ve bunların yağlarının tüketimini tamamen bırakmanız gerekir. Yulaf, arpa ve kinoa da bu listeye dahil olmaktadır. Genel olarak, beta-glukan içerenlerin tümünde uzak durulması gerekir. Yüksek prolaktinin şişmanlattığını okuyabileceğiniz bazı çalışmalar vardır, ancak bu durumun oluşması için vücuttaki diğer bölgelerin de yarattığı problemler ile birleştirilmesi gerekir. Yüksek prolaktin sahibi olmak, kendi başına ciddi olmaksızın kontrol edilmesi ve durdurulması gereken hormonal bir işlev bozukluğudur. Çünkü neden olduğu semptomlara ek olarak genel anlamda sağlığı tehlikeye atabilir veya daha büyük bir rahatsızlığın üstünü örtebilir.

Prolaktin Hormonu Yüksek Olanlar Ne Yememeli?

Prolaktin hormonu yüksek olanlar ne yememeli diye merak ediyorsanız ilk adım; bol miktarda taze, çiğ meyve ve sebze, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin, sağlıklı ve dengeli bir beslenme sürdürmektir. Alkol de hiperprolaktinemiye neden olur. Beslenme düzeninizin prolaktin salgılanmasını uyaran laktojenik yiyecekler içermediğinden emin olmanız da önemlidir. Bu nedenle, aşağıdaki bitki kaynaklı gıdalar ideal olarak beslenme düzeninden çıkarılmalıdır.

Rezene

Çemen Otu

Yulaf

Susam

Badem

Fındık

Kimyon

Yeşil Anason

Reyhan

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