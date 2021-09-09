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Anteo, Eracle, Tegrys, Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikler üreten Prometeon Tyre Group'un yeni Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

Kocaeli'deki Ar-Ge Merkezi'nin ihracata olan önemine değinen Bakan Mustafa Varank, "Bugün açılışını yaptığımız Ar-Ge Merkezi sayesinde Prometeon tarafından üretilen ve tüm dünyaya satılan ticari lastikler bundan böyle Türk mühendislerinin imzasını taşıyacak. Şu ana kadar TÜBİTAK ile 30'a yakın ortak proje ve 8 patent geliştiren Prometeon'un kapasitesi, yeni Ar-Ge yatırımları ile daha da artacak" dedi.

'GRUBUN EN BÜYÜK MERKEZİ TÜRKİYE'DE'

Türkiye'nin Prometeon Tyre Group içerisinde en fazla büyüyen pazar olduğunun altını çizen Prometeon Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi ise, "Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya bölgesinin idari üssü. Tüm dünyada salgının etkisini çok kuvvetli hissettiğimiz bir yılda, üretim kapasitemizi artırmayı başarmanın mutluluğunu yaşadık. 2020'de Türkiye pazarı, yurtdışı pazarlar arasında en fazla büyüyen pazar oldu. 2021'in ilk yarısında pazarın yaklaşık yüzde 12 üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyümenin yanı sıra Türkiye'ye olan güvenimizi Ar-Ge Merkezi yatırımımızla da taçlandırdık. Türkiye'deki yeni Ar-Ge Merkezi'miz grubun dünya çapındaki en büyük araştırma ve geliştirme tesisi konumunda yer alıyor" dedi.

6 YILDA 160 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Righi, 2017'de başladıkları yatırımların 2023 yılında toplam 160 milyon dolara ulaşacağını kaydederek, "Yıllık üretim kapasitemizi 1.5 milyon lastiğe yükselterek 2017'den 2020'ye uzanan yatırım hedefimizi de tamamlamış olduk. 2021-2023 yılları arasında 40 milyon dolarlık yatırım hedefimiz çerçevesinde hem teknolojik ihtiyaçlar hem de üretim kapasitesi iyileştirmeleri için fabrikamıza düzenli olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu miktarın 15 milyon doları yeni Ar-Ge Merkezimizin tamamlanması için tahsis edilecek. Ar-Ge çalışmalarına her yıl düzenli olarak ayırdığımız bütçe, grubun cirosunun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor" değerlendirmelerinde bulundu.

BAKANLIK LİSANSLI İLK AR-GE MERKEZİ

Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander de, doğrudan yatırımın Türkiye pazarı için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye sürekli gelişen, büyüyen ve üreten bir ülke. Kocaeli'deki Türkiye'nin ilk lastik fabrikasında 60 yılı aşkın tecrübe ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Prometeon Ar-Ge Merkezi, Türk lastik pazarındaki Bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi olup, yeni yatırımımız Türk mühendislerinin geliştireceği ürünlerle çalışmalarımıza hız kazandıracak" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, yatırımla birlikte Türkiye'deki Ar-Ge ekibi yaklaşık 100 kişiye yükselirken Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen prototip ve patent sayısı da artacak.