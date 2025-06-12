Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
Los Angeles'ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolar sürüyor. Sokağa çıkma yasağının ilk gecesinde, çoğunluğu yasağı ihlal eden 20 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen sürmeye devam etti.
Protestolarda gerginliğin artmasının ardından yetkililer, dün Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kentte ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gece, 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Yetkililer, çoğunluğunun kısıtlamayı ihlal ettiğini söyledi. Protesto düzenleyen yüzlerce kişiyi dağıtmak için plastik mermi kullanıldı.
BEYAZ SARAY: ÇOĞU ŞİDDET YANLISI
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Los Angeles'taki gösterilere katılanların çoğunun "şiddet yanlısı" olduğunu savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "barışçıl gösteri hakkını" savunduğunu belirtti.
"Bu saldırılar sadece kolluk kuvvetlerini değil, Amerikan kültürünü ve toplumunu da hedef almıştır. İsyancılar Amerikan bayraklarını yaktı ancak Başkan Trump, ABD'de çete yönetiminin hakim olmasına asla izin vermeyecektir." diyen Leavitt, en temel görevlerinin kanun ve düzeni korumak olduğunu vurguladı.
MUHABİRİN SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ: NE APTALCA BİR SORU
ABD'li Sözcü, cumartesi günü başkent Washington'da düzenlenecek ve yüzlerce askeri aracın ve binlerce askerin katılacağı askeri geçit törenini barışçıl şekilde protesto etmek isteyen kişilere ne olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken salonda kısa süre şaşkınlık yaşandı.
Leavitt, "Cumartesi günü askeri geçit töreninde barışçıl protestolar olursa, Başkan Trump buna izin verir mi?" şeklindeki soruya, "Elbette. Başkan, barışçıl protestoları destekliyor. Ne aptalca bir soru!" diye karşılık verdi.
GÖSTERİCİLER FİNANSE EDİLİYOR TARTIŞMASI
Öte yandan Leavitt, Trump'ın "Göstericiler finanse ediliyor." yönündeki açıklamasının ne anlama geldiğine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
Bu göstericileri kimlerin ya da hangi grupların finanse ettiğini net olarak dile getiremeyen Leavitt, yapılan hazırlıklardan "arka planda parasal bir destek olduğunun" net şekilde anlaşıldığını savundu
LOS ANGELES'TAKİ PROTESTOLAR
ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.
ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.
ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.
California Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ise Newsom'un başvurusunu reddetmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.