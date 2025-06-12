Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?

GÖSTERİCİLER FİNANSE EDİLİYOR TARTIŞMASI

Öte yandan Leavitt, Trump'ın "Göstericiler finanse ediliyor." yönündeki açıklamasının ne anlama geldiğine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Bu göstericileri kimlerin ya da hangi grupların finanse ettiğini net olarak dile getiremeyen Leavitt, yapılan hazırlıklardan "arka planda parasal bir destek olduğunun" net şekilde anlaşıldığını savundu