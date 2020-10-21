United, PSG'yi devirdi 0:00 / 0:00

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nda Manchester United deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi. İngilizler 23. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. PSG, 55. dakikada Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Maçta son sözü Marcus Rashford söyledi. 87'de attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Grupta oynanan diğer maçta ise temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenildi. Grupta bir sonraki hafta Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Leipzig ise United'a konuk olacak.