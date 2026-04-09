        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 2 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 2 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi PSG, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı gollerle 2-0 yenerek yarı final için avantajlı bir skor elde etti.

        Giriş: 09.04.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Son şampiyon PSG, Liverpool'u devirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Liverpool karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-0'lık skorla kazandı.

        Fransız temsilcisi, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

        İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.

        Yeni keşif görüntüleri
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
