PSG: 2 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi PSG, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı gollerle 2-0 yenerek yarı final için avantajlı bir skor elde etti.
Giriş: 09.04.2026 - 00:17 Güncelleme:
Fransız temsilcisi, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.
İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.
