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        Haberler Spor Futbol PSG: 4 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 4 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya ekibi Atletico Madrid'i 4-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:21
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        PSG, Atletico'yu farklı geçti!
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        Fransız devi Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

        ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında PSG ile Atletico Madrid karşılaştı.

        PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Lee Kang-in'in penaltıdan kaydettiği gollerle 4-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

        Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

        Grubun diğer maçı, bugün TSİ 05.00'te Brezilya'nın Botafogo takımı ile ABD ekibi Seattle Sounders arasında oynanacak.

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