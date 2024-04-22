PSG: 4 - Olimpik Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında PSG, evinde Olimpik Lyon'u 4-1 mağlup etti. Matias Ramos, Lucas Beraldo ve Nemanja Matic'in (kk) golleriyle galip gelen lider PSG, puanını 66'ya çıkardı. 41 puanda kalan Olimpik Lyon'un tek golünü ise Ernest Nuamah kaydetti.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Lyon'u 4-1 mağlup etti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan 30. hafta maçının 3. dakikasında PSG, Nemanja Matic'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken Beraldo, 6. dakikada farkı ikiye çıkardı.
PSG, 32. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 3-0 öne geçti. Olimpik Lyon, 37. dakikada Ernest Nuamah'ın golüyle farkı 2'ye düşürdü. Gonçalo Ramos, 42. dakikada bulduğu gol ile skoru 4-1'e taşıdı ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Günün diğer maçlarında; Monaco deplasmanda Brest'i 2-0 yenerken, Lille ise konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Olimpik Marsilya ise deplasmanda Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.
Ligue 1 lideri PSG bu sonuçla puanını 66'ya çıkarırken, en yakın takipçisi Monaco'nun ise 55 puanı bulunuyor.