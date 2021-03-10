PSG - Barcelona CANLI YAYIN - PSG Barca maçı hangi kanalda izlenecek? İşte ilk 11'ler ve kadrolar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında PSG, Barcelona'yı konuk ediyor. Fransız ekibi, İspanyol devi karşısında ilk maçı 4-1'lik skorla kazanmış ve çeyrek finalin kapısını ardında kadar aralamıştı.

STAT: Parc des Princes

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Anthony Tylor

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Verratti, Draxler, Mbappe, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino

BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, De Jong, Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann, Dembele

TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

NASIL GELDİLER?

PSG, temsilcimiz Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nda Manchester United ve Leipzig'le mücadele etti. Fransız ekibi, 12 puanla averajla lider olarak üst tura yükseldi.

Barcelona ise Juventus, Dinamo Kiev ve Ferencvaros ile G Grubu'nda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, 15 puanla averajla Juventus'un ardından 2. sırada yer alarak turlayan taraf oldu.