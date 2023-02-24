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PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi, yeni bir anlaşma için masaya oturmadı. Arjantinli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasına kadar geleceği için net bir karar vermeyeceği iddia ediliyor

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  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve adı Barcelona ile anılan Lionel Messi için yeni bir iddia geldi.
  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    Le Parisien'in haberine göre, PSG ile Messi, yeni sözleşme konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamadı.
  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    Messi'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih karşılaşmasına kadar geleceği için nihai bir karar almayacağı belirtildi.
  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    İlk maçı 1-0 kaybeden PSG'nin Devler Ligi'nde elenmesi halinde, bu durumun Messi'nin vereceği kararda etkili olabileceği öne sürüldü.
  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    Öte yandan Messi'nin, Paris Saint-Germain'den vergiler hariç senelik 38 milyon euro kazandığı aktarıldı. 
  • PSG'de Lionel Messi gelişmesi: O maçtan sonra karar verecek!

    Arjantinli yıldızın, yeni sözleşmede de bu rakamdan az bir ücrete imza atmak istemediği kaydedildi.

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