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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG'den 80 milyon euro'luk transfer: Gonçalo Ramos! - Futbol Haberleri

        PSG'den 80 milyon euro'luk transfer: Gonçalo Ramos!

        Fransa Ligue 1 ekibi PSG bonservisi Benfica'da olan Gonçalo Ramos ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:18
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        PSG'den 80 milyon euro'luk transfer!
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        Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Gonçalo Ramos'un bonservisinin Benfica'dan alındığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada 22 yaşındaki Portekizli golcü ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtilirken, Fransız ekibi Benfica'ya 65+15 milyon Euro ödeyecek.

        Sezon başında Benfica'dan opsiyonlu şekilde kiralanan yıldız isim, takımla birlikte çıktığı 15 resmi maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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