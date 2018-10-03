Şampiyonlar Ligi C Grubu'nde Paris Saint-Germain ile Kızılyıldız karşılaşıyor... Grubun diğer maçında ise Napoli ile Liverpool TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek. Grubun ilk haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız evinde Napoli ile golsüz berabere kaldı. Liverpool ise Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

PSG: 4- KIZILYILDIZ: 0 (20' ve 22' Neymar, 37' Cavani, 42' Di Maria)

(İlk yarı sona erdi...)

STAT: Parc des Princes

HAKEM: Artur Dias

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS 2

PSG: Areola, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, di MAria, Mbappe, Neymar, Cavani

KIZILYILDIZ: Borjan, Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic, Jovicic, Krsticic, Causic, Simic, Marin, Nabouhane

PSG - KIZILYILDIZ MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

C GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Liverpool 1 1 0 0 3 2 +1 3 Kızılyıldız 1 0 1 0 0 0 0 1 Napoli 1 0 1 0 0 0 0 1 PSG 1 0 0 1 2 3 -1 0

İSTATİSTİKLER (OPTA)

PSG ile Kızılyıldız, Avrupa arenasında ilk kez karşılaşıyor. Kızılyıldız, PSG'nin tarihinde karşılaşacağı ilk Sırbistan temsilcisi olacak.



Kızılyıldız'ın Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı son Fransız kulübü, 1991 finalinde penaltılarla yendiği

Marsilya'ydı. O kupa, Kızılyıldız'ın tarihinde kazandığı tek Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'ni temsil ediyor.



Aralık 2004'te CSKA Moskova'ya yenilen PSG (1-3), o maçtan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında mağlup olmadı (14G 4B).



Avrupa arenasında Fransız takımlarıyla oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen Kızılyıldız (3B 7M), son galibiyetini Eylül 1998'de Metz'i yenerek aldı (UEFA Kupası birinci turu).



Avrupa arenasında oynadığı son dört maçı kaybeden ve bu karşılaşmalarda en az ikişer gol yiyen PSG, tarihinin en uzun yenilgi serisini yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ