PSG- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligi 15. haftası PSG- Lyon maçına sahne oluyor. Lig'de çıktığı 14 maçta 10 galibiyet 4 beraberliği bulunan PSG, (34 puan) yenilgisiz lider konumda bulunuyor. Öte yandan zirvenin 9 puan gerisinde olan Lyon, 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, PSG- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSG- Lyon maçı için heyecan sürüyor. Fransa Lig 1'de son şampiyon PSG, zorlu rakibi Lyon'u konuk ediyor. Lig'de namağlüp yoluna devam eden PSG, Lyon karşısında kazanarak bu seriyi sürdürmek istiyor. Öte yandan Lyon zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Parc de Princes'de oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, PSG- Lyon maçı ne zaman? İşte, detaylar...
PSG- LYON MAÇI NE ZAMAN?
PSG-Lyon maçı 15 Aralık Pazar (yarın) 22.45'te oynanacak.
PSG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.