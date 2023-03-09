Bayern böylece bir kez daha çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalleriyle sezona giren Paris Saint-Germain ise son 7 sezonda 5. kez turnuvaya son 16 turunda veda etti.

''KARARI TARAFTARA BIRAKCAĞIM''

Maçın ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamak zorunda kalan Galtier, "Bayern'e karşı iki maçta da zayıf bir performans gösterdik. Bunda çok sayıda eksiğimizin olmasının önemli etkisi var. Bayern'e karşı ilk yarıda iyiydik ve golü bulsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak önce kaptanımız Marquinhos, ardından da Nordi Mukiele'yi kaybettik. Kimpembe'nin yokluğu nedeniyle 17 yaşında bir oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldık. Bu aşamadan sonra ligi şampiyon bitirmeliyiz. Sadece lig şampiyonluğu ile sezonu tamamlarsak, başarılı olup olmadığım konusundaki kararı taraftara bırakacağım" diye konuştu.