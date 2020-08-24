110 maç sonra tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan yıldızlar topluluğu PSG, Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. Bayern Münih'e kupayı getiren golü ise PSG altyapısında yetişen Kingsley Coman kaydetti!

Mücadelenin 59. dakikada Kimmich'in ortasına hareketlenen Coman uzak köşeye yerden bir kafa vuruşu yaparak Navas'ı mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Bavyera devi, 6. kez kupaya uzandı.

24 YAŞINDA 20 KUPA!

Altyapısından yetiştiği PSG'yi kupadan eden Coman ise 24 yaşında birçok futbolcunun başaramadığı bir istatistiğe imza attı. Fransız yıldız kısa profesyonel kariyerindeki 20. kupasını kaldırdı.

Futbola Paris Saint-Germain (PSG) altyapısında başlayan Coman, kariyerindeki iki lig şampiyonluğu, birer Lig Kupası ile Süper Kupa kaldırma başarısını profesyonel sözleşme imzaladığı kulübünde 2012-14 sezonları arasında yaşadı.

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeteneği ve hızı ile Juventus'un dikkatini çeken Coman, İtalya temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, siyah-beyazlı takımda ilk sezonunu 3 kupayla (lig, İtalya Kupası ile Süper Kupa) kapatırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise final turunda veda etti.

Juventus tarafından 2015-16 sezonunun başında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2 sezon boyunca 7 milyon Euro karşılığında kiralanan Fransız kanat oyuncusu, başarılarına ara vermeden bu kulüpte de devam etti.

2017'de 21 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bayern'de kalan Coman, Alman ekibinde 5 lig, 3 Almanya Süper Kupası, 3 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşadı.