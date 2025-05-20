Psikiyatrist Nasıl Olunur? Psikiyatrist Olmak İçin Hangi Bölümde ve Kaç Yıl Okunur?

Psikiyatrist Nedir?

Günümüzde terapiye duyulan ihtiyaç oldukça artış göstermiş durumda. Bu durumda birçok kişi psikiyatri ve psikologlardan yardım almayı tercih ediyor. Bu kavramlar günümüzde sıklıkla karıştırıldığı için herkes psikiyatri ve psikolog ayrımını merak ediyor. Psikiyatristler, tıp eğitimi alan ve uzmanlık sınavında psikiyatri bölümünü seçen kişilerdir. Psikologlar ise psikoloji bölümünden mezun olurlar ve ilaç yazmaya yetkileri yoktur. Bunun aksine psikiyatriler tıp fakültesi çıkışlı oldukları için ilaçlı tedavi uygulayabilmektedirler. Bu kavramlarla birlikte karıştırılan diğer kavram ise psikoterapisttir. Psikoterapist nedir ve psikiyatrist ile arasında ne gibi bir fark bulunur sorusu akılları kurcalar. Bu iki dal arasındaki farklılıklar en genel anlamıyla eğitim ve tedavi yöntemleri açısından gözlenir. Psikoterapistler, psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra psikoloji alanında hizmet verirken psikiyatristler ise tıp fakültesinde eğitim aldıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlaşırlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi psikoterapistlerin ilaç yazma yetkisi bulunmaz ve terapi tekniklerini kullanırlar. Ancak psikiyatristler hem ilaç tedavisi ve terapi ile birlikte gerek olduğunda tıbbi müdahaleye de başvurabilirler. En genel haliyle psikiyatrist, ruhsal hastalıklar alanında uzmanlaşan ve hastayı takip ederek tedavi uygulayan kişilerdir. Psikiyatrilerin görev ve yetkilerini daha detaylı şekilde bakacak olursak;

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- Hastaları inceler ve psikiyatrik değerlendirme yaparlar.

- Hastaya tanı koyarlar.

- Hastaya ilaç tedavisi ve psikoterapi uygularlar.

- Hastanın iyileşme sürecini takip ederek değerlendirme yaparlar.

Psikiyatrist Olmak İçin Gereken Özellikler

Psikiyatrist olmak için teknik anlamda yapılması gereken ilk şey tıp fakültesini başarılı ile tamamlamanın ardından psikiyatri alanında uzmanlığını almaktır. Ancak psikiyatrist olmak için sadece bunlar yeterli değildir. Psikiyatrist olmayı hedefleyen kişilerin teknik gereklilikler yanında bazı özelliklere de sahip olmaları gerekir. Mesleklerini başarılı bir şekilde yapabilmek için sahip olması gereken özellikler, psikiyatri adayları tarafından merak ediliyor. Psikiyatrist olmak için gereken özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün…

- İyi bir dinleyici olmalıdır.

- Sabırlı olmalı ve empati yapmalıdır.

- Yargıda bulunmamalıdır.

- Analitik bir düşünce yapısına sahip olmalıdır.

- Güçlü iletişim becerisine sahip olmak.

- Zor vakalarla karşılaşabildikleri için duygusal açıdan dayanıklı olmaları gerekir.

- Alanla ilgili araştırmacı olup yeni çıkan bilgileri takip etmek.

- Psikiyatrik hastalıklarda mahremiyet oldukça önem taşıdığı için psikiyatrist, etik değerlere sadık şekilde çalışmalıdır.

- Farmakoloji alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmak.

- Terapi tekniklerini iyi kullanabilmek.

Psikiyatrist Nasıl Olunur?

Psikiyatrist nasıl olunur sorusunun ilk maddesi tıp fakültesini kazanabilmektir. Yani psikiyatrist olmak için hangi bölüme gidilir sorusunun yanıtı tıp fakültesi olacaktır. Ancak bunun için de yapılması gerekenler var. Tıp fakültesini tercih etmek isteyen adayların lisede sayısal bölüm çıkışlı olmaları gerekir. Lise mezuniyetinin ardından sınavdan başarı göstererek tıp fakültesine girmeye hak kazanan öğrenciler tarafından psikiyatrist olmak için kaç yıl okunur sorusu merak ediliyor. Psikiyatrist olmak için tıp fakültesi eğitimi 6 senedir. Ardından tıpta uzmanlık sınavına girerek psikiyatri bölümünü kazanan öğrenciler 4 yıl uzmanlık eğitimi alırlar. Toplamda 10 yıllık bir eğitim hayatının ardından psikiyatrist olmaya hak kazanırlar.