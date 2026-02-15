Canlı
        PTT'den emeklilere 14 bin liraya varan destek - İş-Yaşam Haberleri

        PTT'den emeklilere 14 bin liraya varan destek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanya kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:13
        PTT'den emeklilere 14 bin liraya varan destek
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, “Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor” açıklamasında bulundu.

        Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını belirten Uraloğlu, “PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

        Başvuru sürecine de değinen Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

