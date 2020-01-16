PTT Kargo çalışma saatleri 2020

Kargo hizmeti vermek amacıyla PTT bünyesinde faaliyet gösteren PTT Kargo'nun çalışma günleri ve saatleri, ürün gönderimi ve alımı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

PTT KARGO MESAİ SAATLERİ 2020

PTT Kargo'nun çalışma saatleri sabah 08.30-12:30, öğleden sonra 13.30-17.30 arasındadır. Kurum çalışanları 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğle molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 16.30 arasındadır. Öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

PTT KARGO ÇALIŞMA GÜNLERİ 2020

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu cumartesi günü de hizmet vermektedir. Çalışma saatleri 09.00 ile 19.30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler.

PTT Kargo şubeleri; resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.

PTT KARGO ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No:2 06101 Ulus-Altındağ /Ankara adresinde bulunmaktadır.

PTT Kargo merkez şubesine 0312 509 50 00 numaralı telefondan veya 0312 30951 44 faks numarasından erişebilirsiniz. Ayrıca çağrı merkezi numarası olan 444 1 788 hattını arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.