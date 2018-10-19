SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
PTT
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > PTT sınav sonuçları 2018! PTT kesin sınav sonuçları açıklandı - 5 bin personel alımı sorgulama sayfa

PTT sınav sonuçları 2018! PTT kesin sınav sonuçları açıklandı - 5 bin personel alımı sorgulama sayfası

PTT kesin sınav sonuçları, PTT tarafından akşam saatlerinde açıklandı. PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 5 bin personel alımı böylece tamamlandı. PTT 5 bin personel alımı kesin sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde

19.10.2018 - 19:15 | Güncelleme:

PTT sınav sonuçları, duyurulduğu gibi bugün (19 Ekim) açıklandı. PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı, Türkiye genelinde 5 bin personel alımı için düğmeye basmış, başvuruların ardından adaylar için sınav düzenlemişti. İşte PTT kesin sınav sonuçları ile ilgili detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...

PTT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

PTT kesin sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile erişime açıldı. PTT sınav sonuçları akşam saatlerinde açıklandı. PTT kesin sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.

PTT KESİN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Psikometrik incelemeye ilişkin hususlar bilahare http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup ayrıca, adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilecektir.

PTT YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZLARA İLİŞKİN GAZİ ÜNİVERSİTESİNCE YAPILAN İŞLEMLER VE AÇIKLAMALAR

Sınavda iptal edilen soruların değerlendirilmesi ile ilgili itiraza ilişkin olarak; Kurumunuzla yapılan protokolün 9 uncu maddesi “Cevap anahtarına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Buna karşın sorulara yapılan itirazlar çerçevesinde hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara EŞİT OLARAK dağıtılacaktır.” hükmüne göre işlem yapılmıştır. İptal edilmesine karar verilen soruların doğru cevabı yoktur, bu nedenle iptal edilmektedir. İptal edilen sorunun aday tarafından doğru yapıldığının kabul edilerek puan verilmesi ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırıdır.

Sınav kitapçık türünün işaretlenmemesi ile ilgili itiraza ilişkin olarak; sınav kitapçığının genel açıklama kısmının 9. maddesinde “Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.” ve sınav kitapçığının arka sayfasında yer alan Sınavda Uygulanacak Kurallar kısmının 6. maddesinde “Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.” ifadesi ile adaylar gerektiği şekilde bilgilendirilmiştir. Kitapçık türünü işaretlemeyen adayların sınav puanlan 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Merkezimiz tarafından adaya ait cevap kâğıdında herhangi bir düzeltme yapılması mümkün değildir.

Sınav soruları ile ilgili itirazlara ilişkin olarak; Sınav sorularına ilişkin itiraz süreci Kurumunuzla yapılan protokol hükümlerine göre 14.08.2018-17.08.2018 tarihlerinde itiraz dilekçelerinin alınmasıyla başlamış, itiraz edilen sorularla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak hazırlanan İtiraz Değerlendirme Raporunun 20.09.2018 tarihinde internet siteniz üzerinden yayımlanmasıyla son bulmuştur. Bu nedenle “Sınav Sonuçlarına İtiraz” sürecinde sorulara ilişkin yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamıştır.

Adayların kendilerine ait sınav kitapçıklarının cevap kâğıtlarıyla birlikte değerlendirilmesi ile sınav kitapçık türünün değiştirilerek adayların cevaplarının yeniden değerlendirilmesi taleplerini içeren itirazlara ilişkin olarak; Merkezimiz tarafından adaya ait cevap kâğıdında ve/veya kitapçıklarda herhangi bir düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Değerlendirmelerin sadece cevap kâğıdı üzerinden yapılması esastır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X