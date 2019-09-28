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HaberlerFutbol

Puan durumu 28 Eylül! Süper Lig 6. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 6. haftasında özellikle bu akşam oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi için merak ediliyor. Haftanın açılış maçı Başakşehir'in Rizespor'a karşı aldığı 5-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 28 Eylül TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu son maçların oynanması ve bu akşamki derbi öncesinde araştırılıyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftaya bu akşamki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve yarınki Trabzonspor - Beşiktaş maçı damga vuracak. TFF Süper Lig 6. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 6. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR5410125713
2.FENERBAHÇE A.Ş.5311116510
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ53111010010
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR52218538
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK622210828
6.YUKATEL DENİZLİSPOR62225328
7.GALATASARAY A.Ş.52216608
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.622259-48
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR521211657
10.KASIMPAŞA A.Ş.621367-17
11.TRABZONSPOR A.Ş.51317706
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51314406
13.BEŞİKTAŞ A.Ş.512278-15
14.GÖZTEPE A.Ş.512214-35
15.ANTALYASPOR A.Ş.512259-45
16.MKE ANKARAGÜCÜ512237-45
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR503268-23
18.GENÇLERBİRLİĞİ5023510-52


Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

27.09.2019 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

28.09.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

28.09.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

28.09.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

29.09.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

29.09.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

29.09.2019 16:30 MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ

29.09.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.

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