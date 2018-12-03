Öne Çıkanlar
Puan durumu
Futbol
Haberler > Futbol

Puan durumu - Spor Toto Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu

Puan durumu, bugün oynanacak son iki karşılaşma ile netleşecek. Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde 30 puanlı Başakşehir bulunuyor. Bir maç eksikliği ile 2. Kasımpaşa 25 puanda yer alırken 3. Beşiktaş'ın 24 puanı bulunuyor. İşte Puan durumu - Spor Toto Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu

03 Aralık 2018 Pazartesi, 12:21 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig 14. haftası bugün oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. Haftanın kapanış mücadelelerinde Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. Yeni Malatya ise Akhisarspor'u konuk edecek. İşte Puan durumu - Spor Toto Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu

PUAN DURUMU-SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

2018/2019 - 14. Hafta 

      O G B M A Y AV P
  1 M.Başakşehir 14 9 3 2 19 6 13 30
  2 Kasımpaşa 13 8 1 4 29 19 10 25
  3 Beşiktaş 14 7 3 4 25 17 8 24
  4 Galatasaray 14 7 3 4 23 16 7 24
  5 Antalyaspor 14 7 2 5 17 19 -2 23
  6 Trabzonspor 14 6 4 4 23 19 4 22
  7 EY Malatyaspor 13 6 3 4 19 13 6 21
  8 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 20 15 5 21
  9 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 17 18 -1 20
  10 Bursaspor 14 4 7 3 16 14 2 19
  11 Göztepe 14 6 0 8 15 17 -2 18
  12 DG Sivasspor 14 4 6 4 16 19 -3 18
  13 A. Alanyaspor 14 5 0 9 11 20 -9 15
  14 BB Erzurumspor 14 3 5 6 12 16 -4 14
  15 Fenerbahçe 13 3 4 6 12 17 -5 13
  16 Akhisarspor 13 3 3 7 15 24 -9 12
  17 Kayserispor 14 3 3 8 10 24 -14 12
  18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 15 21 -6 10

 

1 Aralık 2018 Cumartesi
16:01 Medical Park Antalyaspor 1 - 0 Göztepe
16:02 İstanbul Başakşehir 0 - 1 Sivasspor
19:02 Kayserispor 0 - 2 Trabzonspor
2 Aralık 2018 Pazar
16:00 Bursaspor 2 - 1 Erzurum Bş.Bld.
20:00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
3 Aralık 2018 Pazartesi
20:00 Yeni Malatyaspor vs Akhisar Bld.Genç.
20:00 Fenerbahçe vs Kasımpaşa

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER