PUBG Mobile Lite Türkiye ne zaman çıkacak soruları çığ gibi büyüyor. Dünyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan PUBG'nin yeni versiyonu Lite için geri sayım başladı. Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG Mobile Lite için ön kayıt rekoru kırıldı.
PUBG MOBILE LITE TÜRKİYE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Uzun zamandır beklenen PUBG Mobile Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak.
PUBG MOBILE LITE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?
PUBG Mobile Lite sürümünü deneyimlemek için ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıtlar ise PUBG Mobile Lite resmi internet sayfasına ulaşarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. PUBG Lite ön kayıt başvuruları ise devam ediyor.
PUBG MOBILE LITE NASIL İNDİRİLİR, SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
İlk olarak bir PUBG hesabına sahip olmanız gerekiyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra Buradaki link üzerinden PC’nize Lite sürümünün kurulum dosyasını indirin. Dosyayı bilgisayarınıza kurun ve giriş yapmadan kapatın.
Henüz yalnızca Tayland için sunulan oyunu indirmek için VPN kullanmanız gerekiyor. VPN ile bölgenizi Tayland olarak ayarladıktan sonra indirmiş olduğunuz PUBG Mobile Lite'ı açın. Karşınıza çıkan sayfaya üyelik bilgilerinizi girin. Ardından pencerenin sol alt köşesinde yer alan turuncu butona tıklayın.
Son olarak oyuna giriş yapabilmek için denetim masasından saat ve zaman dilimini Bongkok olarak ayarlamanız gerekiyor. Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra PUBG Lite'ı oynayabilirsiniz.
PUBG MOBİLE LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
OSWindows 7,8,10, 64bit
CPUCore i3 2.4GHz
RAM4GB
GPUIntel HD Graphics 4000
HDD4GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
OSWindows 7,8,10, 64bit
CPUCore i5 2.8GHz
RAM8GB
GPUNVIDIA Geforce GTX 660 or
AMD Radeon HD 7870
HDD4GB
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