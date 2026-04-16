        PUBG ve PUBG Mobile’a erişim engeli mi geliyor? Türkiye’de yasaklanacak mı? PUBG nedir, nasıl oynanır?

        Son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından gündeme gelen başlıklardan biri de PUBG oldu. İki ayrı okul baskınında yer alan çocuk saldırganların ortak özelliklerinden birinin, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyunu oynamaları olduğu iddia edildi. Şiddet içerikli oyunların yeniden tartışma konusu olmasıyla birlikte "PUBG kapatılacak mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, PUBG ve PUBG Mobile'a erişim engeli mi geliyor, Türkiye'de yasaklanacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca oyuncusu bulunan ve özellikle gençler arasında yaygın olan PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda oynanabilmektedir. Oyun, farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabilmesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşırken, son günlerde yaşanan okul saldırıları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki, PUBG ve PUBG Mobile’a erişim engeli mi geliyor, Türkiye’de yasaklanacak mı? PUBG nedir? Detaylar haberimizde.

        PUBG VE PUBG MOBİLE YASAKLANACAK MI?

        Son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından PUBG yeniden gündeme geldi. Oyunun kapatılacağına yönelik iddialar konuşulsa da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da ilgili bakanlıklar tarafından PUBG’nin yasaklandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, gençleri şiddete yönlendirebileceği değerlendirilen dijital içeriklere ilişkin kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığı ifade ediliyor.

        PUBG ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

        Okul saldırılarıyla ilgili yürütülen incelemelerde, olayların sorumluları olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket’in uzun süredir çevrimiçi şiddet içerikli oyunlar oynadıkları yönünde bilgiler yer aldı. Son dönemde oyunlara yönelik alınan önlemler ve olası yasaklama tartışmaları da bu gelişmelerin ardından yeniden gündeme taşındı. Olayların ardından bazı çevrelerde, saldırganların gençler arasında popüler olan PUBG adlı dijital oyunla ilişkilendirildiğine dair iddialar da ortaya atıldı.

        PUBG NEDİR, NASIL OYNANIR?

        PUBG, “PlayerUnknown’s Battlegrounds” ifadesinin kısaltmasıdır. Oyun, 100 oyuncunun uçaktan paraşütle atlayarak silah ve ekipman topladığı ve hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalıştığı popüler bir çevrimiçi battle royale oyunudur. PC, konsol ve mobil platformlarda oynanabilmektedir.

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
