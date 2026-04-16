PUBG ve PUBG Mobile’a erişim engeli mi geliyor? Türkiye’de yasaklanacak mı? PUBG nedir, nasıl oynanır?

PUBG VE PUBG MOBİLE YASAKLANACAK MI?

Son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından PUBG yeniden gündeme geldi. Oyunun kapatılacağına yönelik iddialar konuşulsa da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da ilgili bakanlıklar tarafından PUBG’nin yasaklandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, gençleri şiddete yönlendirebileceği değerlendirilen dijital içeriklere ilişkin kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığı ifade ediliyor.