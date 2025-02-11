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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PÜİS Başkanı Okumuş: 'UTTS'ye karşı çıkanlar rantı bozulanlar' - İş-Yaşam Haberleri

        PÜİS Başkanı Okumuş: 'UTTS'ye karşı çıkanlar rant düzeni bozulanlar'

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Bu sistem aslında 27 yıldır ticari araçlarda kullanılıyor. Ancak bugüne kadar yalnızca tek bir firma tarafından sağlanan parçaların maliyeti 30 dolardı ve kimse bu maliyeti sorgulamıyordu. Bugün ise tamamen yerli üretimle hayata geçirilen UTTS'ye karşı çıkanlar, rant düzenlerinin bozulmasından rahatsız olanlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:55
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        'UTTS'ye karşı çıkanlar rant düzeni bozulanlar'
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        Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin son dönemde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Burada yaşanan bir maliyet tartışması değil, aslında rant mücadelesi" dedi.

        Yalnızca ticari araçları kapsayan sistemin gerçek maliyetinin 1413 TL olduğunu vurgulayan Okumuş, bu tutarın tüm harcama kalemlerini içerdiğini ifade etti. Okumuş, sistemde kullanılan tüm parçaların Türkiye'de üretildiğini ve yazılımın tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini de vurguladı.

        Akaryakıt sektöründe dijital dönüşüm sağlayacak UTTS’nin, kaçak akaryakıtın önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve daha şeffaf bir denetim mekanizması oluşturulması amacıyla devreye alındığını belirten Okumuş, Türkiye’deki toplam 29 milyon aracın yaklaşık 8 milyonunun sisteme dahil olduğunu aktardı.

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        Bu araçlardan 4 milyondan fazlasında UTTS montajının tamamlandığını ve 12 bin 600 akaryakıt bayisinin 11 bin 300’ünde sistemin aktif hale getirildiğini kaydeden Okumuş, henüz tamamlanmayan montajların ise önümüzdeki 6 hafta içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

        'KAYIT DIŞI AKARYAKITIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

        PÜİS'in, Anadolu’da faaliyet gösteren ve günlük satış hacmi düşük olan küçük akaryakıt istasyonlarının UTTS’ye geçiş maliyetlerini karşılamak için özel bir fon oluşturduğunu belirten Okumuş, bu sürecin tüm sektör için daha adil bir rekabet ortamı yaratacağını da vurguladı.

        Okumuş, UTTS’ye yönelik eleştirilerin kaynağının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler olduğunu belirtti. Bu tarihten itibaren şantiye, maden ocağı ve tır garajı gibi alanlara yapılan dökme akaryakıt satışlarının yasaklandığını ifade eden Okumuş, "Bu noktalarda kullanılan araçlar da UTTS sistemine dahil edilecek. Aksi takdirde, firmalar akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve vergi avantajından yararlanamayacak. Kayıt dışı akaryakıt temininin önüne geçilecek" dedi.

        'KARŞI ÇIKANLAR, RANT DÜZENLERİ BOZULANLAR'

        Son dönemde UTTS’nin yabancı üretim olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Okumuş, sistemin tamamıyla yerli ve milli olduğunu vurguladı.

        Kullanılan tüm çiplerin ve donanımların Türkiye’de üretildiğini belirten Okumuş, "Bu sistem aslında 27 yıldır ticari araçlarda kullanılıyor. Ancak bugüne kadar yalnızca tek bir firma tarafından sağlanan parçaların maliyeti 30 dolardı ve kimse bu maliyeti sorgulamıyordu. Bugün ise tamamen yerli üretimle hayata geçirilen UTTS'ye karşı çıkanlar, rant düzenlerinin bozulmasından rahatsız olanlar" diye konuştu.

        PÜİS olarak Türkiye genelinde akaryakıt bayilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve UTTS’nin sağlayacağı faydaları sektör temsilcilerine aktardıklarını belirten Okumuş, sürecin sektör için önemli bir dönüşüm fırsatı sunduğunu ifade etti.

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