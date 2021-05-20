Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği

Tunceli'de akarsuları, şelaleleri, yaban hayatı ve bitki örtüsü ile doğal güzelliğinden söz ettiren Pülümür Vadisi´nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor. Dağların arasından süzülerek akan Pülümür Çayı ile şelaleler, doğa tutkunlarının gözdesi haline geldi

Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği
DHA

Aziz Abdal, Zel, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi; akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatı ile görsel güzellik sunuyor.

DHA'nın haberine göre Kocakoç köyünden başlayarak, Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik mesafeye sahip Pülümür Vadisi, bahar mevsiminde yeşil bitki örtüsü ve dağlardan akan akarsuları ile doğa tutkunlarının da uğrak yeri haline geliyor.

Pülümür Vadisi´nin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Kemal Özer, "Uzun parkurdan sonra buraya geldik. Ormanın içinde zahmetli de olsa keyifli yolculuğumuz oldu. Bu şelale ve Pülümür Çayı, muhteşem. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çektik. Görülmesi gereken bir bölge. Bu vadi, dağ keçilerine ve diğer yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Gelecek arkadaşlar lütfen; buraları kirletmesin, temiz tutsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemide sıkılınca yapmaya başladı! 7 aydır kazıyor - Haberler
YAŞAMPandemide sıkılınca yapmaya başladı! 7 aydır kazıyor
Yer: Antalya... Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu - Haberler
YAŞAMTarihi caminin tuvalet kazısında bulundu
Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor
YAŞAMOmurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat ...
Şans Topu sonuçları 19 Mayıs 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM19 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 20 Mayıs 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 19 Mayıs 2021 - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 19 Mayıs!
19 Mayıs Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla
YAŞAM19 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 19 Mayıs 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 19 Mayıs 2021!
Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane! - Haberler
YAŞAMYıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 ...