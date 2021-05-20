Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği

DHA

Aziz Abdal, Zel, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi; akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatı ile görsel güzellik sunuyor.

DHA'nın haberine göre Kocakoç köyünden başlayarak, Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik mesafeye sahip Pülümür Vadisi, bahar mevsiminde yeşil bitki örtüsü ve dağlardan akan akarsuları ile doğa tutkunlarının da uğrak yeri haline geliyor.

Pülümür Vadisi´nin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Kemal Özer, "Uzun parkurdan sonra buraya geldik. Ormanın içinde zahmetli de olsa keyifli yolculuğumuz oldu. Bu şelale ve Pülümür Çayı, muhteşem. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çektik. Görülmesi gereken bir bölge. Bu vadi, dağ keçilerine ve diğer yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Gelecek arkadaşlar lütfen; buraları kirletmesin, temiz tutsun" dedi.