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Putin'den ilhakın yıldönümünde Kırım'a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ilhakının 9'ncu yıl dönümünde Kırım'ı ziyaret etti

Putin'den ilhakın yıldönümünde Kırım'a ziyaret
DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım´ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014´te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında bugün Kırım´a geldi.

Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin´in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtti. Temaslarını tamamlayan Putin´in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görüldü.

Ukrayna´ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 16 Mart 2014´te düzenlenen gayrimeşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edilmişti.

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