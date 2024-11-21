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        Haberler Dünya Putin'den Kuzey Kore'ye ilginç hediyeler | Dış Haberler

        Putin'den Kuzey Kore'ye ilginç hediyeler

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın müttefiki Kuzey Kore'ye nadir türlerde hayvanlar hediye etti. Putin bu adımıyla uluslararası diplomasinin ilginç örneklerinden birini sergiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:50
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        Putin'den Kuzey Kore'ye ilginç hediyeler
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ve halkına savaşta verdikleri desteklerden ötürü, teşekkür etmek için armağanlarda bulundu. Kendine özgü tarzını ortaya koyan Putin, Kuzey Kore’nin Başkenti Pyongyang’da bulunan bir hayvanat bahçesine ayı ve tibet öküzü gibi çeşitli türlerde hayvan hediye etti.

        Kuzey Kore, geçtiğimiz ay Rusya'ya Ukrayna ile olan savaşında destek olmak amacıyla 10 bini aşkın Kuzey Kore askerini Rusya'ya sevk etmişti. Kuzey Kore’nin aynı zamanda Rusya'ya silah ve ekipman desteği de sağladığı biliniyor.

        Mandarin ördeği sadakati simgeliyor

        Hediye edilen hayvanlardan özellikle kakadu papağanı, mandarin ördeği ve ayı ön plana çıktı. Kakadu papağanı dünyanın en büyük papağanlarından biri olarak biliniyor. Mandarin ördeği sahibine olan bağlılığı sebebiyle sadakati temsil ediyor. Ayı da Rusların en önemli ulusal sembollerinden birisi olarak bilinmekte.

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        Rusya tarafından yapılan açıklamada hayvanların uzmanlar eşliğinde devlet uçağıyla Pyongyang’a teslim edildiğini belirtildi. Rusya Tabii Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov yaptığı açıklamada “Tarihsel olarak, devletler arası ilişkilerde hayvanlar önemli rol oynamıştır. Hayvanlar; nezâketi, dayanışmayı ve karşılıklı sorumluluğu simgelemektedir.” dedi.

        "Kapsamlı Stratejik İş Birliği" Sürüyor

        Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında haziran ayında “Kapsamlı Stratejik İş Birliği Antlaşması” imzalanmıştı. Bu adım Soğuk Savaş’ta da güçlü olan ikili ilişkilerin yeniden tazelenmesini sağladı.

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        #putin
        #Kim Jong Un
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