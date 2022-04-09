Putin, katıldığı cenaze törenine nükleer çantayla geldi 0:00 / 0:00

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COVID-19 teşhisiyle 2 Şubat’tan bu yana Moskova’da kaldırıldığı hastanede tedavi gören Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Rus milliyetçi siyastçi Vladimir Zhirinovsky, 6 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de dün, Zhirinovsky'nin Moskova'daki cenaze törenine katıldı. Törene sonradan ellerinde güller ile gelen Putin, Rus siyasetçinin tabutunda kısa süre vakit geçirerek ünlü isme veda etti.

Ancak Putin'in törene katılması kadar dikkat çeken bir detay da korumasının elinde tuttuğu çantaydı.

Kremlin'in stratejik füzeleri için fırlatma aparatlarını taşıyan nükleer çantanın aynı zamanda Batı'ya ürpertici bir gözdağı olduğu düşünülüyor. Görüntülerin NATO zirvesi ve nükleer açıklamalarından sonra gelmesi de bunun kanıtı olarak görülüyor.

Ancak bir grup da bunun Batı'ya gözdağından ziyade Rus liderin olası suikast girişimlerinden duyduğu derin endişeyi gösteriyor. Rus lider bu şekilde mesaj vermeye ve olacakları kendince önlemeyi amaçlıyor.

NÜKLEER ÇANTA 7/24 GÖZETİM ALTINDA

Kişiselleştirilmiş bir anahtar koduna sahip olan çanta normal şartlarda 7/24 gözetim altında ve Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tamamını kontrol ediyor.

News.com.au'ya göre çanta, Putin'e nereye giderse gitsin ona eşlik eden silahlı koruma tarafından korunuyor.