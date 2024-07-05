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        Haberler Dünya Putin'le görüşen Orban eleştirilere yanıt verdi: "Bürokratik saçmalık" | Dış Haberler

        Putin'le görüşen Orban eleştirilere yanıt verdi: "Bürokratik saçmalık"

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. AB dönem başkanı olan Macaristan'ın lideri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ziyaret sebebiyle kendisini yönelttiği eleştiriye yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:13
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        "Bürokratik saçmalık"
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        Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, beklenmedik Rusya ziyareti nedeniyle eleştiride bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımını "bürokratik saçmalık" olarak tanımladı.

        Orban, sosyal medya platformu X'ten, Borrell'in kedisine yönelik "hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" ifadesine yanıt verdi.

        Başbakan Orban, "Bu tam olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa giden yolu bulma konusunda hiçbir sonuç vermeyen Brüksel bürokratik saçmalığıdır. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik yaklaşım yerine siyasi yaklaşıma ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

        Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem AB Konseyi Başkanı Charles Michel hem de Borrell tarafından eleştirilmişti.

        Michel, barış misyonu yürüttüğünü ifade eden Orban'a "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullanırken, Borrell de Orban'ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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