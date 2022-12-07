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Putin: Nükleer savaş riski artıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve nükleer savaş tehdidiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleden başka seçeneği olmadığını söyleyen Putin, haftalarca süren sokak protestolarının ardından Ukrayna'nın Rusya yanlısı cumhurbaşkanının devrildiği 2014 yılında, Batı yanlılarının 'savaşı başlattığını' öne sürdü.

"POLONYA BATI UKRAYNA'YI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR"

Polonya'nın Batı Ukrayna'daki toprakları ele geçirmek istediğini öne süren Rus lider Putin, sadece Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için garantör olabileceğini; ancak bunun 'Ukrayna'nın yeni liderine bağlı olduğunu' söyledi.

Putin, nükleer savaş tehdidinin yükselişte olduğunu ifade ederken, Rusya'nın 'delirmediğini', nükleer silahları olabilecek bir saldırıya cevap ve caydırıcı güç olarak düşündüğünü belirtti.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ MECVUT TÜM YOLLARLA KORURUZ"

Rusya'nın müttefiklerini 'mevcut tüm yollarla' savunacağını söyleyen Putin, kendilerinin nükleer silah kullanımı konusunda konuşmadıklarını ifade etti. Rus lider, Rusya'nın -ABD'nin aksine- başka ülkelerde taktik nükleer silahlarının bulunmadığını söyledi.

Putin, "En gelişmiş silahlara sahibiz ancak bunları etrafa saçmak istemiyoruz. Bu silahları caydırıcı güç olarak görüyoruz.

Rus ordusunun Ukrayna'da uzun süre savaşma ihtimalinin olduğunu ancak bu noktada ek asker göndermeyi "mantıksız" bulduğunu söyleyen Putin, "Özel askeri operasyonun süresine gelince, elbette bu uzun bir süreç olabilir" dedi.

Fotoğraf: AA