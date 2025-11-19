Habertürk
        Putin, Rus robot ile tanıştı - Teknoloji Haberleri

        Putin, Rus robot ile tanıştı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki "Yapay Zeka Yolculuğu" konferansına katıldı; Kremlin'e göre etkinlik kapsamındaki sergide Putin'e yerli üretim insansı robot tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:09
        Putin, Rus robot ile tanıştı
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusyanın başkenti Moskovada düzenlenen "Yapay Zeka Yolculuğu" konferansına katıldı.

        Kremlin Basın Merkezinin açıklamasına göre konferans bünyesinde düzenlenen sergide Putin'e Rus yapımı insansı robot tanıtıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

