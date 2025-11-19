Putin, Rus robot ile tanıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki "Yapay Zeka Yolculuğu" konferansına katıldı; Kremlin'e göre etkinlik kapsamındaki sergide Putin'e yerli üretim insansı robot tanıtıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusyanın başkenti Moskovada düzenlenen "Yapay Zeka Yolculuğu" konferansına katıldı.
Kremlin Basın Merkezinin açıklamasına göre konferans bünyesinde düzenlenen sergide Putin'e Rus yapımı insansı robot tanıtıldı.
