Putin: Trump aynaya baksın

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin, Suriye’de yasadışı bir şekilde bulunduğunu belirten Putin, “ABD, Suriye’de bulunarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal ediyor.” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına da değinen Putin, “Bu, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

"TÜM YABANCI KUVVETLER SURİYE'DEN ÇEKİLMELİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'nın Rus ordusu da dahil olmak üzere bütün yabancı kuvvetlerin nihayetinde Suriye'den çekilmesini istediğini söyledi.



Putin ayrıca ABD'nin Suriye'deki kuvvetlerinin varlığının Birleşmiş Milletler şartını ihlal ettiğini söyledi.

SKRIPAL BİR AJAN VE ALÇAK

Skripal olayının yapay bir şekilde abartıldığını öne süren Putin, "Haberlere baktığımda, sanki Skripal’in bir çeşit insan hakları savunucusu olarak gösterilmeye çalışıldığını görüyorum." diye konuştu.

Skripal etrafında gelişen olayların eninde sonunda sona ereceğini anlatan Putin, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Bazı insanların gelip Skripal gibi evsizleri zehirleyecekleri fikrini saçma bulduğunu belirten Putin, "Daha önce söylediğim gibi, kendisi bir haindi ve yakalandı. Burada 5 yıl hapiste kaldıktan sonra onu bıraktık. Bu kadar." dedi.

"TRUMP AYNAYA BAKSIN"

Konuşmasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere de değinen Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor. Kendisi kısmen de haklı. Ancak petrol fiyatlarının neden yüksek olduğunu görmek istiyorsa aynaya bakmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle yükseldiğini savunan Putin, "Ayrıca Venezuela ve Libya’daki siyasi gelişmelerin de fiyatlarda önemli bir rolü var. Rusya için varil başına 65-65 dolarlık seviyeler tatmin edici düzeydedir." dedi.

Putin, ABD’nin dolar işlemlerine yönelik değerlendirdiği yaptırımları da eleştirerek, "ABD, doların güvenilirliğini zedeleyerek büyük bir hata yapıyor. Bu tüm imparatorlukların yaptığı bir hatadır. Her şey istikrarlı görünür ve olumsuz sonuçların yaşanmayacağı düşünülür. Fakat hayır, olumsuz sonuçlar mutlaka ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

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